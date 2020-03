Koronawirus na Śląsku. JSW mierzy górnikom temperaturę. Jastrzębska Spółka Węglowa od dziś mierzy górnikom temperaturę. To odpowiedź na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2. Dodatkowo przed kopalniami postawiono namioty, w których odbywają się konsultacje medyczne. Zostały też wydzielone izolatki dla górników, którzy po wyjeździe na powierzchnię będą skarżyć się na złe samopoczucie. Kontrole na bramach wejściowych do kopalni należacych do JSW wprowadzono dziś. Ochrona sprawdza – metodą bezdotykową – temperaturę ciała przychodzącym do pracy górnikom. Jak informuje spółka, osoby, u których temperatura będzie wynosiła przynajmniej 38 st. C. lub stwierdzone zostaną inne objawy mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem, będą kierowane do specjalnych namiotów. Tu zaopiekują się nimi służby medyczne. Z kolei w kopalniach zostały wydzielone izolatki dla pracowników, którzy po wyjeździe na powierzchnię będą skarżyć się na złe samopoczucie. Dodatkowo w zakładach górniczych wprowadzono kontrole warunków sanitarnych – odkażane są klamki, poręcze, zwiększono ilość mydła oraz ręczników papierowych. Prowadzona jest akcja informacyjna o postępowaniu w sytuacji zagrożenia. Wprowadzony został również zakaz wstępu na teren zakładów JSW dla osób postronnych. Spółka kupiła też namioty, termometry bezdotykowe, kombinezony biologiczne, maski medyczne oraz półmaski. Wszystko, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

