Koronawirus na świecie. Korona-imprezy w czasie pandemii. Koronawirus. Niemcy z dnia na dzień odnotowują coraz więcej przypadków zarażenia. Dane z piątku mówią o ponad 19 tys. Ta liczba może niebawem drastycznie wzrosnąć. Wszystko za sprawą “korona-imprez”. W liczącym blisko cztery miliony mieszkańców Berlinie liczba zakażonych wirusem nie jest wysoka. Oficjalnie niecałe 800 osób (dane z piątku) jest nosicielem SARS-CoV-2. Władze miasta chcąc działać jak najbardziej skutecznie i powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, wprowadziły w zeszłym tygodniu liczne obostrzenia. Zamknięto między innymi placówki rozrywkowo-kulturalne i w Berlinie zapanowała cisza. Miasto wprowadziło także zakaz spotkań grupowych powyżej pięćdziesięciu osób i jak dotąd nigdy niezasypiająca stolica Niemiec nagle opustoszała. Ale jak się okazuje, ta cisza jest pozorna. Wielu młodych ludzi, pomimo zamkniętych klubów i barów, nie zamierza zrezygnować ze spotkań towarzyskich i organizuje “korona-imprezy”. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

