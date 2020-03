Koronawirus największym wyzwaniem od czasu II wojny światowej W telewizyjnym przemówieniu kanclerz Angela Merkel zaapelowała do mieszkańców Niemiec o solidarność i dyscyplinę. W telewizyjnym przemówieniu kanclerz Angela Merkel zwróciła się do mieszkańców Niemiec z wyjątkowym apelem o solidarność i dyscyplinę wobec zagrożenia, jakie stwarza nowy koronawirus. Nazwała je “największym wyzwaniem od czasu II wojny światowej”. – To historyczne zadanie, z którym tylko wspólnie możemy się uporać – powiedziała Merkel. – Zależy to od każdego z osobna i tym samym od nas wszystkich – dodała. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.