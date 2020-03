KORONAWIRUS PO POLSKU (w kilku odsłonach)

Z cyklu: Głos sceptyka z Polski

JAKA PIĘKNA KATASTROFA. Anthony Quinn w cudownym filmie pt.”Grek Zorba”, na widok walącej się w gruzy wznoszonej przez niego budowli, kopalni zawołał do szefa: “widziałeś kiedyś taką piękną katastrofę?” Mimo że stracił wszystko – nie stracił wiary. I nam, którzy lękają się, że pochłonie nas KORONAWIRUS, potrzeba siły ducha Greka Zorby. Głowa do góry! Jak dotąd najwięcej przeszkód stawiają rządzący.

Minister kultury w czasie swojej działalności ministerialnej wreszcie dokonał jedynego, jak dotąd, pozytywnego czynu. Pokazał publicznie jak w czasach KORONYWIRUSA należy się witać. Łokciami! Ma w tym wprawę. Tyle że ten minister pcha się łokciami tam, gdzie nie powinien.

Trzeba nie mieć oleju w głowie, żeby sięgać do argumentu za nieodkładaniem terminu wyborów powszechnych, gdyż w późniejszym terminie może dojść do kolejnego wybuchu śmiercionośnej dawki KORONYWIRUSA Są to nie tyle strachy na Lachy. To jest po prostu głupota.

KORONAWIRUS obnaża słabość demokracji. System to dobry, ale słaby. Chińskie rządy dyktatorskie wydają się być o niebo sprawniejsze od demokratycznego Starego Kontynentu. Choć skala śmiercionośnej pandemii jest czy też była tam ogromna, polityka silnej ręki przynosi korzyści. W Europie zachodniej walka z zarazą ślimaczy się, czy to Włoszech, czy we Francji itd. O naszej Ojczyźnie lepiej nie mówić – w pierwszej fazie władze uważały, że nic się nie dzieje, zaledwie „deszcz pada”, teraz wzięto się do roboty, tyle że towarzyszy temu chaos, brak łóżek szpitalnych itp. Jeden lekarz-specjalista w okienku telewizyjnym głosi, że maseczki są zbyteczne, inny przeciwnie. Ot, burdelik, jak to u nas.

Czym się różni Polak od Europejczyka? A no tym, że Polak jest Europejczykiem wyłącznie na papierze i „w gębie”. W tym między innymi, że gdy dziś Europejczycy zgodnie walczą z KORONĄWIRUSEM, to nasi politycy chcą przede wszystkim upiec własną pieczeń. A okazja do walki międzypartyjnej jest dziś ostrzejsza niż jakiś czas temu. I tak np. wiadomo już dziś, że jedni chcą termin wyborów przesunąć, drudzy natomiast gardłują za utrzymaniem ustalonej daty. Kto wygra? Stawiam na KORONĘWIRUSA.

Jerzy Klechta