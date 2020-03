Koronawirus. Pojawiła się nadzieja w leku stosowanym w eboli. Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ________________________________________ Niemiecka agencja farmaceutyczna wydała zgodę na badania preparatu stosowanego u pacjentów z wirusem ebola. Naukowcy sprawdzą jego zastosowanie w terapii koronawirusa z Chin. Na razie substancja o nazwie remdesivir amerykańskiego koncernu Gilead nie jest jeszcze nigdzie na świecie dopuszczona do użycia. Przed laty testowano ją na pacjentach z wirusem ebola. Okazała się wprawdzie bezpieczna, ale nieskuteczna – pisze portal Tagesschau.de, cytując Clemensa Wendtnera, ordynatora oddziału chorób zakaźnych Kliniki Uniwersyteckiej w Monachium-Schwabing. Jednak – jak podaje Gilead – w testach laboratoryjnych wykazano, że lek jest skuteczny przeciwko patogenom MERS i SARS. Dlatego teraz uważany jest za jeden z najbardziej obiecujących środków w walce z koronawirusami, w tym z Covid-19. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.