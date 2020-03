Koronawirus powodem zaskakujących wydarzeń w Kościele Na całym świecie trwa walka z koronawirusem. Włącza się w nią także Kościół katolicki i to w sposób, który dla wielu osób może być ogromnym zaskoczeniem. Epidemia paradoksalnie już przyniosła pewne pozytywne skutki dla Kościoła. Tym niemniej niektóre działania podejmowane przez hierarchów nie wszystkim się podobają. COVID-19 ujawnił również ogromną hipokryzję bogatych krajów w walce z chorobami. Epidemia koronawirusa zmusiła Kościół do podjęcia daleko idących, bezprecedensowych działań. Rzymski dziennik “Il Messaggero” podał, że testom na chorobę poddany został Franciszek. Choć informacja nie została oficjalnie potwierdzona przez Watykan, to jest wielce prawdopodobna. Papież przez kilka dni ograniczał swoją publiczną aktywność z powodu – jak podawano oficjalnie – “lekkiej niedyspozycji”. Owa choroba Franciszka stała się przedmiotem spekulacji, sugerowano że głowa Kościoła mogła zarazić się koronawirsuem z powodu licznych, bezpośrednich spotkań z wiernymi z całego świata. Według nieoficjalnych informacji papież po powrocie z Bari miał podwyższoną temperaturę i silny ból gardła. W ostatnią niedzielę podczas spotkania na Anioł Pański Franciszek mocno kaszlał. Z tego powodu lekarze mieli zbadać papieża na obecność koronawirusa, który spowodował ogromne zamieszanie we Włoszech. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

