Koronawirus. Rośnie liczba zarażeń w Polsce i na świecie. Dziś poinformowano o kolejnych nowych zarażeniach koronawirusem w Polsce, co oznacza, że dotąd zachorowały już 355 osoby. Niestety rośnie również liczba zgonów. We Włoszech poinformowano dziś wieczorem, że łącznie w tym kraju zmarło 3405 osób, co powoduje, że ofiar jest już więcej niż w Chinach, gdzie koronawirus pojawił się najwcześniej. Co jeszcze wydarzyło się wczoraj? Oto najważniejsze wydarzenia dnia. W kierunku koronawirusa przebadano dotychczas 11 tys. 196 próbek – podało Ministerstwo Zdrowia. 10 tys. 891 dało wynik negatywny, a 305 pozytywnych. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,6 tys. testów. Niestety polskie ministerstwo przekazało dziś dane o kolejnych zarażonych. Najnowsze dane mówią, że w kraju potwierdzono dotąd 355 chorych osób, pięć z nich zmarło. Najnowsze przypadki dotyczą: 16 osób z woj. mazowieckiego, 6 osób z woj. śląskiego, 5 osób z woj. lubuskiego i po 1 osobie z woj. wielkopolskiego, podkarpackiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

