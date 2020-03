Koronawirus. Spór na szczycie UE o fundusz ratunkowy. Unijni przywódcy nie byli w stanie zgodzić się na czwartkowym wideoszczycie ws. skali odpowiedzi na kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie finansowania funduszu ratunkowego. Niemcy i Holandia są przeciwne zadłużaniu się przy jego tworzeniu. – Dziś wieczorem mieliśmy bardzo mocną dyskusję polityczną. Była ona pożyteczna i konieczna, gdyż pokazaliśmy, że w wielu kwestiach mamy takie same stanowisko, ale w niektórych musimy dalej prowadzić dialog – relacjonował podczas wieczornej telekonferencji dla dziennikarzy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Jeszcze w trakcie trwania szczytu, biuro szefa rządu Włoch Giuseppe Contego poinformowało, że odrzucił on projekt deklaracji końcowej. Premier Włoch uznał że jej tekst jest za słaby biorąc pod uwagę skalę kryzysu. Rzym domagał się, by reakcja na pandemię koronawirusa przewidywała użycie “innowacyjnych instrumentów finansowych”, tak by wyjść z trudnej sytuacji najszybciej jak to możliwe. Conte otrzymał wsparcie premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

