Koronawirus szaleje w USA. W takim tempie mogą zaraz przebić Włochy. Epidemia koronawirusa to teraz nie tylko problem w Europie. Coraz więcej potwierdzonych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 notowanych jest w USA. W takim tempie Stany Zjednoczone szybko mogą wyprzedzić Włochy. Ogólna liczba zakażeń w USA wynosi ponad 27 tys., co stawia USA tuż za Chinami i Włochami. Tylko w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano prawie 8,8 tys. nowych przypadków. Najnowsza liczba ofiar śmiertelnych wynosi 349. O tym, że USA są już na trzecim miejscu pod względem liczby chorych, wspomniał na Twitterze korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork, gdzie liczba przypadków przekroczyła 12 tys. Prezydent Donald Trump ogłosił tam stan klęski. Z kolei wiceprezydent Mike Pencetłumaczył, że znaczny wzrost zachorowań to efekt masowych testów. Polityk twierdził, że w USA wykonano już 200 tys. badań na obecność SARS-CoV-2. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.