Koronawirus. Tak wygląda leczenie w Chinach. Dwa tygodnie kwarantanny w domu, jeśli wynik testu na obecność koronawirusa jest negatywny; izolacja w szpitalu, jeśli wynik jest pozytywny – tak w Chinach wygląda leczenie wszystkich tych, którzy decydują się na wjazd do Chin z zagranicy. Mamy nagranie z chińskiego szpitala od jednego z pacjentów, u którego stwierdzono koronawirusa. Pragnący zachować anonimowość mężczyzna nie jest obywatelem Polski, a jednego z krajów Unii Europejskiej. Na co dzień pracuje w Chinach, gdzie studiował. – Nie mam żadnych objawów choroby. Nie mam też podwyższonej temperatury, ale wynik testu był pozytywny, a to oznacza, że zostałem zabrany do szpitala i odizolowany – mówi nasz rozmówca. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

