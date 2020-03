Koronawirus u USA. Słowa Donalda Trumpa wywołały oburzenie. Koronawirus dotarł do 61 krajów na całym świecie. W USA poinformowano o pierwszej ofierze śmiertelnej. Donald Trump apeluje, by nie wpadać w panikę, ale jego słowa z piątku wywołały oburzenie. Koronawirus dotarł na wszystkie kontynenty. Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez SARS-CoV-2 została wykryta także w USA. Liczba Amerykanów, u których zdiagnozowano wirusa, wzrosła do 70. W sobotę poinformowano o pierwszej ofierze śmiertelnej. To mężczyzna po pięćdziesiątce. Zmarł w szpitalu w Kirklan niedaleko Seattle w hrabstwie King. Nie jest jasne, jak się zaraził, ponieważ nigdzie nie wyjeżdżał. Informacja pojawiła się dzień po tym, jak Donald Trump na wiecu w Południowej Karolinie oskarżył demokratów o “upolitycznienie” zagrożenia koronawirusem. – Próbowali oszustwa impeachmentu, a teraz zagrożenie koronawirusem jest ich nową mistyfikacją – stwierdził. Te słowa wywołały oburzenie i zarzut, że amerykański prezydent próbuje minimalizować zagrożenie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

