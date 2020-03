Koronawirus uszkadza nie tylko płuca, ale i serce! Nowe wyniki badań. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może wpływać negatywnie nie tylko na płuca, ale również na serce – także u tych, którzy wcześniej nie mieli żadnych chorób układu sercowo-naczyniowego, a przed infekcją byli zupełnie zdrowi – dowodzą naukowcy na łamach “JAMA Journal of Cardiology”. Okazuje się, że do niewydolności serca z powodu wirusa SARS-CoV-2 może dojść nawet wtedy, kiedy pacjenci nie mają żadnych problemów z oddychaniem. Przełomowe wyniki badań naukowych opublikowanych w piątek na łamach “JAMA Cardiology Journal” wskazują na to, że SARS-CoV-2 może uszkadzać serce nawet tych zakażonych, którzy wcześniej nie mieli żadnych problemów z tym organem. Uszkodzenie mięśnia sercowego i otaczających go tkanek spowodowane koronawirusem może spowolnić pracę tego organu, doprowadzić do częściowej niewydolności serca lub nawet do zgonu. To jednak nie wszystko, bo według badaczy zagrożeni są również pacjenci z potwierdzoną obecnością wirusa SARS-CoV-2, którzy nie mają zaburzeń oddychania. Koronawirus może prowadzić również do ogólnego stanu zapalnego organizmu, co w konsekwencji może wywołać problemy z prawidłową pracą serca. Jak wyjaśnia kardiolog dr Mohammad Madjid z McGovern Medical School w UTHealth, kierujący zespołem badawczym: Uszkodzenie mięśnia sercowego u zakażonych może wystąpić nawet przy braku wcześniej zdiagnozowanych chorób serca, choć ryzyko ciężkiego przebiegu covid-19 jest wyższe u tych, którzy mieli już problemy z układem sercowo-naczyniowym. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

