Koronawirus w Czechach. Kwarantanna dla wszystkich mieszkańców. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Czech zarządził wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się osób na terenie kraju. Dozwolone są tylko dojazdy do pracy, wizyty u lekarza i wyjścia do sklepów, w których trzeba zachować dwumetrowy odstęp od innych. Rozporządzenie obowiązuje od północy do godz. 6 rano 24 marca. Jak podkreślił premier Andrej Babisz po przyjęciu rozporządzenia, mieszkańcy Czech mogą przemieszczać się, gdy idą do pracy, szpitala bądź przychodni, a także gdy robią najbardziej nieodzowne zakupy. Wolno im też odwiedzić rodzinę, gdy jest taka konieczność, załatwić najpilniejsze sprawy urzędowe, pójść do parku lub wyprowadzić na spacer zwierzęta. W innych przypadkach opuszczenie mieszkania nie jest już dozwolone. Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek podkreślił, że nie chodzi o formę domowego więzienia, ale o próbę zatrzymania wirusa. Nikt nikomu nie zakazuje chodzić na spacer. Chodzi o ograniczenie kontaktów między ludźmi – zapewnił.

