Koronawirus w Europie. Niemcy: "Jak Polacy odpadną, mamy poważny problem". Mimo zapewnień, że towaru nie zabraknie, niemiecki handel liczy się z wąskimi gardłami, zwłaszcza ze względu na rolę Polaków w logistyce zaopatrzenia. Pomóc ma Lufthansa. – Zaopatrzenie w produktu żywnościowe jest zapewnione. Supermarkety pozostaną otwarte – uspokajała we wtorek niemiecka minister rolnictwa Julia Kloeckner na konferencji prasowej w Berlinie wraz z szefami niemieckich organizacji rolników, branży spożywczej i handlowej. To próba przeciwdziałania oznakom paniki wśród niemieckich konsumentów, którzy w obliczu pandemii koronawirusa coraz częściej wykupują niektóre produkty na zapas, opróżniając sklepowe regały. W miniony weekend internet obiegła fałszywa informacja, że Niemcy planują zamykanie supermarketów, co tylko wzmocniło szturm na sklepy.

