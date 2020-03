Koronawirus w Hiszpanii. Jeszcze w czwartek bary tętniły życiem, dziś – stan wyjątkowy W Hiszpanii odnotowano już 292 zgony i ponad 7,8 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. W sobotę premier Pedro Sánchez ogłosił stan wyjątkowy. W Madrycie wszystko zamknięte, a Katalonia prosi rząd o pomoc w całkowitej izolacji. Sewilla odwołuje procesje wielkanocne – korespondencja z Hiszpanii Hiszpania to drugi po Włoszech najdotkliwiej zaatakowany przez koronawirusa kraj w Europie. Największym ogniskiem epidemii jest Madryt. Ponad połowa zakażonych wirusem COVID-19 to mieszkańcy stolicy i okolic. Burmistrz Madrytu ostrzegł, że zamknięcie miasta jest „bliżej niż myślimy”. Od soboty zamknięte jest wszystko poza aptekami, sklepami spożywczymi, kioskami i stacjami benzynowymi. Nawet parki miejskie zamknęły swoje bramy, na co dopiero w piątek zdecydował się Mediolan – miasto zmagające się z wirusem już od dawna. Wszystko, by uniknąć dużych zbiorowisk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.