Koronawirus w Indiach. Blokada prawie całego kraju na trzy tygodnie. Premier Indii Narendra Modi zarządził 21-dniową ogólnokrajową blokadę, która rozpocznie się jutro o północy miejscowego czasu. Funkcjonować będą jedynie kluczowe dla państwa usługi – informuje CNN. Liczący ponad 1,3 mld ludzi naród usłyszał od premiera, że przez trzy tygodnie musi zostać w domu. Wszystkie 36 stanów i terytoriów Indii zostanie całkowicie zablokowanych, by walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. – Widzieliście w wiadomościach sytuację na świecie. Najpotężniejsze narody stały się bezradne w obliczu pandemii. Nie chodzi o to, że te narody nie podejmują wysiłków. Koronawirus rozprzestrzenia się tak szybko, że pomimo wszystkich wysiłków wyzwanie staje się coraz większe. W wyniku dwumiesięcznych badań oraz opinii ekspertów można wywnioskować, że dystansowanie społeczne jest jedyną szansą na zwalczenie koronawirusa – argumentował premier Indii, który podkreślał istotę przerwania cyklu infekcji. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

