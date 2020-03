Koronawirus w Polsce. 20 mln zł od WOŚP na sprzęt dla szpitali Blisko 50 tys. Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej dla lekarzy i personelu medycznego, ratujących życie osób zarażonych koronawirusem, zamierza kupić Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Fundacja Jurka Owsiaka złożyła już zamówienie na ten sprzęt, który będzie kosztował 16 mln zł. To już kolejny zakup Orkiestry na walkę z koronawirusem. W sumie Fundacja przeznaczyła na ten cel już 20 mln zł. – Kiedy tylko polski system opieki zdrowotnej rozpoczął przygotowania do walki z koronawirusem, uruchomiliśmy wszystkie nasze kontakty i relacje ze światowymi producentami sprzętu i wyposażenia medycznego, by pomóc szpitalom w zaspokajaniu najbardziej palących potrzeb. Nie jest to łatwe w warunkach ogromnego popytu praktycznie na całym świecie, ale jako Fundacja przeznaczająca rocznie kilkadziesiąt milionów euro na zakup sprzętu dla szpitali, mamy bardzo silną pozycję negocjacyjną – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych WOŚP. – Dzięki temu udało nam się w pierwszej kolejności pozyskać 150 łóżek na stanowiska OIOM, a teraz zaawansowany sprzęt laboratoryjny oraz najbardziej rozchwytywane zestawy ochrony osobistej. Na pewno nie jest to nasze ostatnie słowo, ponieważ uruchamiamy także specjalny fundusz interwencyjny i planujemy kolejne zakupy – dodaje. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.