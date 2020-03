Koronawirus w Polsce. Apel o pomoc powstańcom warszawskim. Chrońmy zdrowie i życie powstańców – apeluje Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego zamknięto ich Dom Wsparcia na Woli. Fundacja zwraca uwagę, że to ludzie starsi, którzy są szczególnie narażeni na działanie koronawirusa, dlatego właśnie teraz potrzebują pomocy w codziennych sprawach, takich jak zakupy czy transport do lekarza. W Polsce odnotowano już 31 przypadków zarażenia koronawirusem, w tym trzy w stolicy. Setki osób odbywa kwarantannę. Dziś zapadła decyzja o zamknięciu szkół i przedszkoli, a także kin, teatrów, muzeów i filharmonii. W związku z sytuacją kryzysową w Polsce, Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego wydała specjalne oświadczenie. Jej przedstawiciele, którzy – jak podkreślają – z zaniepokojeniem przyglądają się sytuacji związanej ze wzrostem liczby zarażeń koronawirusem, apelują o pilne działanie różnych instytucji i ludzi dobrej woli. “To wirus szczególnie groźny dla osób starszych, ze zmniejszoną odpornością na infekcje, do których należą bohaterowie Powstania Warszawskiego. Właśnie z powodu zagrożenia epidemiologicznego zamknięto Dom Wsparcia Dla Powstańców Warszawskich, który na co dzień przyjmuje weteranów, organizując Im czas, wydając posiłki oraz zapewniając pomoc rehabilitacyjną” – czytamy w oświadczeniu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

