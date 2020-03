Koronawirus w Polsce. Chińczycy oferują nam pomoc. Epidemia koronawirusa wybuchła w Chinach w połowie grudnia ubiegłego roku. Z pomocą ruszył wtedy cały świat. Teraz Chiny starają się pomóc innym. Wysyłają już sprzęt medyczny do Włoch. Chcą także pomóc Polsce. Chiny chcą przekazać Polsce środki ułatwiające walkę z epidemią koronawirusa, m.in. testy wykrywające wirusa oraz odzież ochronną – dowiedziała się “Rzeczpospolita”. “Strona chińska nigdy nie zapomni o pomocnej dłoni wyciągniętej przez rząd polski i Polaków w stronę Chin, gdy te walczyły z epidemią. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – gazeta cytuje stanowisko ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. W poniedziałek – jak dowiedziała się “Rz” ambasador Chin w Polsce Liu Guangyuan poinformował polski resort dyplomacji, że rząd chiński zadecydował o przekazaniu stronie polskiej środków medycznych, które mogą ułatwić walkę z epidemią. Chińczycy mogą nam wysłać zestawy testowe, maseczki i odzież ochronną. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Radosław Maj Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.