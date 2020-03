Koronawirus w Polsce i na świecie. Niepokojące doniesienia. Na całym świecie liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 300 tys. W Polsce wirusa wykryto już u 634 osób. Dramatyczna sytuacja jest cały czas we Włoszech. Tylko w ciągu ostatniej doby zanotowano tam aż 651 zgonów. Koronawirus cały czas się rozprzestrzenia. Obecnie najgorsza sytuacja jest w Europie. Do 5476 wzrosła w niedzielę liczba zmarłych zakażonych osób we Włoszech, które stały się europejskim epicentrum pandemii. Tylko w ciągu ostatniej doby zanotowano tam następnych 651 zgonów. Mimo, że to mniej niż w sobotę i władze mają nadzieję, że ten trend się utrzyma, to liczby cały czas przerażają. Dotychczas we Włoszech potwierdzono 59 tysięcy przypadków zakażeń – informuje PAP. W Niemczech koronawirusem zaraziło się prawie 25 tys. osób, ponad 90 osób zmarło. Rząd federalny i kraje związkowe RFN porozumiały się co do dalszego przeciwdziałania pandemii. Wprowadzają drastyczne przepisy. Między innymi zakazano zgromadzeń, w których uczestniczą więcej niż dwie osoby. Nie dotyczy to jedynie rodzin i osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

