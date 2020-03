Koronawirus w Polsce. Kolejni politycy poddani kwarantannie. Minister środowiska Michał Woś zaraził się koronawirusem. Teraz okazuje się, że zachorowali także inni politycy, którzy mieli z nim kontakt. -“Niestety muszę zostać poddany kwarantannie” – pisze w sieci poseł Solidarnej Polski Mariusz Gosek. Z gorączką leży już z kolei szczeciński radny Dariusz Matecki. Po stwierdzeniu wczoraj koronawirusa u pracownika Lasów Państwowych, z którym miałem kontakt, poddałem się kwarantannie i wykonałem badanie” – napisał w poniedziałek wieczorem w sieci minister Michał Woś. “Test dał wynik pozytywny. Czuję się dobrze. Dziękuję pracownikom służby zdrowia i wyrażam solidarność z wszystkimi chorymi” – dodał. “Miałem kontakt z ministrami w swoich działaniach, które pełniłem w ramach sprawowanego mandatu posła RP” – poinformował teraz na Facebooku poseł Solidarnej Polski Mariusz Gosek. W tym miejscu wymienił m.in. właśnie Michała Wosia. “Prosimy wszyscy, ja, minister Woś i ci, których mógł dotknąć koronawirus, o modlitwę. Niech Bóg będzie z nami” – napisał. Polityk został posłem zaledwie miesiąc temu, kiedy uzyskał mandat w miejsce Dominika Tarczyńskiego. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.