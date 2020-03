Koronawirus w Polsce. Lewica chce odwołania mszy w kościołach. “Koronawirus nie rozpozna charakteru spotkania” – zauważają autorzy listu skierowanego do polskich biskupów. Lewica chce, by odwołano “duże zgromadzenia w kościołach”. Niektórzy uważają, że to hipokryzja. “Apeluję do rozsądku i poczucia odpowiedzialności Waszej Ekscelencji oraz całej Konferencji Episkopatu Polski, aby w imię dobra ogółu społeczeństwa, zastosować środki ostrożności w postaci odwołania dużych zgromadzeń również w kościołach, gdzie nie sięga władza polskiego państwa” – czytamy w liście skierowanym do Konferencji Episkopatu Polski. Jego autorzy to posłowie Lewicy: Hanna Gill-Piątek, Katarzyna Kretkowska i Marek Rutka. Twierdzą, że “zagrożenie epidemiczne ma charakter uniwersalny, a koronawirus nie rozpozna charakteru spotkania”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

