Koronawirus w Polsce. LOT podsumowuje pierwszy tydzień akcji #LOTdoDomu Koronawirus w Polsce. Trwa akcja #LOTdoDomu. Tylko w pierwszym tygodniu przedsięwzięcia do Polski wróciło ponad 25 tysięcy rodaków. W kolejnych dniach planowane są następne loty. Koronawirus w Polsce. W sumie od 15 marca, czyli w ciągu tygodnia operacji #LOTdoDomu do kraju powróciło ponad 25 764 polskich obywateli – poinformowały PLL LOT. Najwięcej osób podróżowało z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, USA i Hiszpanii. Jeszcze w niedzielę przewoźnik zabiera Polaków i uprawnionych do tego cudzoziemców m.in. z Podgoricy, Zagrzebia, Oslo, Bergen, Skopje, Amsterdamu i Madrytu. W kolejnych dniach LOT przywiezie Polaków m.in. z Dubaju, Chicago, Bangkoku, Trondheim, Nicei, Sztokholmu, Helsinek, Dublina i Budapesztu (23.03), następnie także z Cancun, Varadero, Rio de Janeiro, Larnaki i Kapsztadu (24.03), oraz z Zanzibaru i Denpasar (25.03). WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.