Koronawirus w Polsce. Pacjent zero jednak nie opuścił szpitala. Koronawirus w Polsce. Mieczysław O., “pacjent zero”, który od 2 marca przebywa w szpitalu w Zielonej Górze, spędza w nim kolejną noc. Wcześniej przedstawiciele szpitala informowali o tym, że mężczyzna w środę opuści placówkę medyczną. Koronawirus w Polsce. O pierwszym przypadku usłyszeliśmy 2 marca. Mowa o 66-letnim Mieczysławie O., mieszkańcu Cybinki. Choć w środę miał opuścić szpital, nie został wypisany. Jak donosi TVP Info, “lekarze, żeby dmuchać na zimne, pobrali od pacjenta próbki po raz czwarty”. Zostały rano wysłane do laboratorium w Chorzowie, a wyniki miały trafić do szpitala w Zielonej Górze jeszcze w środę. Tak się jednak nie stało. Oznacza to, że pacjent musi spędzić kolejną noc w szpitalu. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

