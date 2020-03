Koronawirus w Polsce. Prezes PiS Jarosław Kaczyński pojechał na Wawel. Każdego 18. dnia miesiąca prezes PiS pojawia się przy grobie pary prezydenckiej na Wawelu. Nie inaczej było w środę – Jarosław Kaczyński, mimo apeli ze strony przedstawicieli GIS i Ministerstwa Zdrowia, a nawet samego premiera, by ludzie zostali w domach, postanowił przyjechać do Krakowa. Jak relacjonuje tabloid fakt24.pl prezesowi PiS w Krakowie miała towarzyszyć europosłanka oraz była premier Beata Szydło. Jednak ze względu na panującą pandemię koronawirusa uroczystości w tym miesiącu zostały maksymalnie ograniczone – dodaje portal. To nie pierwszy raz, kiedy Jarosław Kaczyński widziany jest “na mieście”. Pomimo apelu ze strony arcybiskupa Stanisława Gądeckiego o to, aby w czasie pandemii zostać w domu, a nabożeństwa słuchać lub oglądać za pośrednictwem mediów, prezes PiS 15 marca udał się na mszę do jednego z kościołów na warszawskim Starym Mieście. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

