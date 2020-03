Koronawirus w Polsce. Puste kościoły, puste tace? Wiernych na mszy nie ma, więc i datków jest mniej. Ale skoro msza jest wirtualna, to i taca może być. Apel o wirtualne wpłaty wystosował europoseł PiS, a sami księża zauważają, że mniejsze parafie mogą mieć niedługo kłopoty. Msze święte mogą się odbywać, ale przez zagrożenie epidemiczne może brać w nich udział najwyżej pięćdziesięciu wiernych. Wiele parafii zrezygnowało z odprawiania mszy z wiernymi, prowadzą transmisje on-line. To wszystko sprawia, że datków na tacy jest znacznie mniej, niż zwykle. Na problem zwrócił uwagę europoseł PiS Kosma Złotowski. Zaapelował, aby wpłacać ofiarę on-line. “Jeśli byliśmy dziś na mszy tylko wirtualnie – tak jak ja – prześlijmy swojej parafii, lub tej, w której byliśmy tylko wirtualnie, naszą dzisiejszą składkę” – apelował. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

