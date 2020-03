Koronawirus w Polsce. Rząd wprowadza kolejne obostrzenia. Rząd zaostrza kwarantannę w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jak nie ulec panice w obliczu nowych zarządzeń, w jeszcze większym zamknięciu? Kilka rad na najbliższy czas przekazała nam psycholożka Aleksanda Szlachta z inicjatywy “Psychologowie dla społeczeństwa”. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski na wspólnej konferencji prasowej zapowiedzieli wprowadzenie nowych ograniczeń. Walka z epidemią koronawirusa wkracza w kolejną fazę. – Ta sytuacja wymaga od nas ogromnej dyscypliny – podkreślił premier. Nowe rozporządzenie odczuje każdy z nas. To tymczasowy koniec spotkań ze znajomymi na bulwarach, wyjść z dziećmi na place zabaw i grilli w parkach. Z domu będziemy mogli wyjść tylko po to, aby załatwić niezbędne sprawy – pójść do apteki, do sklepu czy na spacer z psem. Zakazane zostaną wszystkie zgromadzenia powyżej dwóch osób, ograniczenia obejmą również transport publiczny. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.