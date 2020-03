Koronawirus w Polsce: wiara w dobie zarazy Sytuacja związana z pandemią koronawirusa wyzwoliła w wielu potrzebę spojrzenia w górę, poszukiwania Boga. I właśnie to może być lekarstwem na tę społeczną traumę pandemii. Obecny kryzys zmusił wielu do pozostania w domach, co w konsekwencji może spowodować społeczną traumę, którą już kreślą na horyzoncie psychologowie. A retoryka walki i wojny nadużywana przez światowych przywódców, na co zwrócił niedawno uwagę jeden z najbliższych doradców papieża Franciszka, o. Antonio Spadaro SJ, może tę traumę tylko pogłębić. Wygląda jednak na to, że poza tymi aspektami sytuacja związana z pandemią koronawirusa wyzwoliła w wielu coś jeszcze: potrzebę spojrzenia w górę, poszukiwania Boga. I właśnie to może być lekarstwem na tę społeczną traumę pandemii. Traumatyczne informacje ze świata, zamknięte Kościoły we Włoszech, ograniczenia w sprawowaniu Mszy i nabożeństw w Polsce, kolejne już – piąte- – zakażenie koronawirusem w Watykanie i to w najbliższym otoczeniu Ojca Świętego. Zdawałoby się, spływające z każdej strony złe informacje, każdego dnia. Kiedy w świecie rzeczywistym sytuacja staje się coraz bardziej dystopijna, w Internecie rosnącą popularnością cieszą się wideoblogi religijne, rekolekcje online, wspólne nabożeństwa… Trzeba przyznać, oferta jest niezwykle szeroka, każdy znajdzie coś dla siebie: od tradycjonalistów, przez miłośników dominikańskiej szkoły kaznodziejskiej aż po zwykłych poszukujących. Niespodziewanie bowiem polski Kościół okazał się przygotowany na posługę w czasach zarazy. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

