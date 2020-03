Koronawirus w szpitalach. Spekulacja jak na wojnie. Powszechny brak środków ochrony osobistej w szpitalach dotyka nie tylko oddziały zakaźne, ale całe placówki. Szpitale i całe województwa wstrzymują planowe przyjęcia. Lekarze domagają się interwencji państwa w sprawie spekulacyjnych podwyżek cen rękawiczek, maseczek, środków dezynfekujących. Te ostatnie lekarze zaczynają wytwarzać na własną rękę. Kiedy zdiagnozowano w Polsce pierwszego pacjenta z koronawirusem, Onet pytał szpitale o przygotowanie na epidemię pod kątem podstawowych w tej sytuacji środków ochrony osobistej – jednorazowych rękawiczek, maseczek, fartuchów oraz środków dezynfekujących… W artykule “Zapasy środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej w szpitalach. ‘Jesteśmy przygotowani'” szpitale zapewniały nas o “sporych zapasach” i “gotowości na koronawirusa”, informując, że “brak środków dezynfekujących w popularnych drogeriach nie ma wpływu na zaopatrzenie szpitali”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

