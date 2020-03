Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Nadzwyczajne przemówienie Johnsona i nowe restrykcje. Brytyjski premier Boris Johnson wprowadził co najmniej trzytygodniową blokadę społeczną w związku z epidemią koronawirusa, określając ją “największym zagrożeniem od dekad” i apelując do Brytyjczyków o pozostanie w domu – pisze z Londynu dla Onetu Jakub Krupa. W nadzwyczajnym przemówieniu transmitowanym w głównym kanale telewizji BBC, Johnson podkreślił, że “bez wielkiego narodowego wysiłku, aby zatrzymać rozwój tego wirusa dojdziemy do momentu, w którym żadna służba zdrowia na świecie nie będzie sobie w stanie poradzić, bo nie będzie wystarczająco dużo respiratorów, łóżek do intensywnej opieki medycznej, lekarzy i pielęgniarek”. Zgodnie z decyzją, rezydenci Wielkiej Brytanii – w tym około 900 tys. Polaków – będą mogli opuścić dom jedynie w celu przeprowadzenia niezbędnych zakupów – “tak rzadko, jak to możliwe”, ograniczonego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, a także konieczności opieki nad kimś lub zasięgnięcia pomocy medycznej. Jak zaznaczono, nie należy iść do pracy, poza sytuacjami, kiedy jest to “absolutnie niezbędne”. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.