Koronawirus we Włoszech. 113 zgonów w ciągu doby. Koronawirus we Włoszech. W ciągu doby odnotowano 113 zgonów. W sumie zarażony wirusem z Chin jest już ponad 6 tysięcy Włochów. Na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie poinformowano, że z 233 do 366 wzrosła liczba osób, które w ciągu doby zmarły we Włoszech z powodu koronawirusa. Jest o 1300 więcej zakażonych. W sumie we Włoszech chorych na wirusa jest ponad 6300. Z kolei przedstawiciel władz Lombardii Giulio Gallera podał, że liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa w regionie, wzrosła w niedzielę do 257.

