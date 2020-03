Koronawirus we Włoszech: dramat w domach spokojnej starośc Trwa dramat w domach spokojnej starości na północy Włoch, które stały się ogniskami koronawirusa. Każdego dnia umierają tam kolejne starsze, zakażone osoby. Liczba zakażeń i zgonów będzie rosnąć- ostrzegają lekarze i opiekuni. W ciągu doby w domu opieki w miejscowości Quinzano w prowincji Brescia zmarło pięć osób. Od początku kryzysu epidemiologicznego przed niespełna miesiącem w placówce tej zanotowano 18 zgonów. Tylko jeden z nich potwierdzono jako przypadek koronawirusa, ponieważ test wykonano tam wyłącznie jednemu choremu. Z kolei w Gandino koło Bergamo spośród 150 sędziwych podopiecznych zmarło ostatnio 15. Około czterdziestu osób ma gorączkę. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

