Ekspert WHO: wkrótce powinniśmy zobaczyć stabilizację epidemii koronawirus we Włoszech i Hiszpanii Koronawirus we Włoszech i Hiszpanii przyniósł wiele przypadków zachorowań i ofiar. Według eksperta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Mike'a Ryana już wkrótce powinniśmy zobaczyć stabilizację epidemii w tych krajach. yan wyraził nadzieję, że Włochy i Hiszpania są już blisko stabilizacji jeśli chodzi o zagrożenie. – Ale wirus sam się nie pokona, należy go przycisnąć poprzez działania ochrony zdrowia publicznego – powiedział na konferencji prasowej ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych WHO. Według niego powinniśmy zacząć widzieć spowolnienie epidemii w szczególności we Włoszech, ponieważ "obserwowane dziś przypadki tak naprawdę odzwierciedlają ekspozycję sprzed dwóch tygodni". To wtedy obowiązywały najostrzejsze ograniczenia w przemieszczaniu się ludności.

