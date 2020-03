Koronawirus. Wzrosła liczba ofiar w USA i Chinach. Amerykańskie służby podały, że w związku z koronawirusem liczba ofiar wzrosła do 15. Z kolei w Chinach w wyniku choroby zmarło już 3070 osób. W Polsce mamy pięciu pacjentów z koronawirusem. Wydaje się, że aż o pięciu za dużo, ale sytuacja wciąż jest bardzo dobra, gdy zestawimy ją z wydarzeniami z zagranicy. W Stanach Zjednoczonych potwierdzono już 280 przypadków zakażenia koronawirusem oraz 15 zgonów. Co ważne, aż 14 z ofiar śmiertelnych dotyczy stanu Waszyngton na zachodzie USA. Sprawa wygląda coraz poważniej, więc prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podjął decyzję o przeznaczeniu 8,3 mld dolarów na walkę z epidemią koronawirusa. Rząd planuje kolejne posunięcia. Mają one dotyczyć m.in. amerykańskiej gospodarki, dla której koronawirus okazuje się potężnym zagrożeniem. Sytuacja na rynku i giełdzie pokazuje, że w największych tarapatach mogą tam być m.in. branża turystyczna i linie lotnicze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

