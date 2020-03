Koronawirus zaatakował portfele miliarderów Na największych światowych giełdach w tym tygodniu obserwowaliśmy duże spadki indeksów w związku z epidemią koronawirusa. Agencja Bloomberg zwraca uwagę, że w ich efekcie stopniały majątki miliarderów. Największe straty poniosło trzech najbogatszych ludzi na świecie: Jeff Bezos, Bill Gates i Bernard Arnault. Według Bloomberga łączny majątek 500 najbogatszych ludzi na świecie stopniał w ciągu tygodnia o 444 miliardy dolarów. Indeks Dow Jones Industrial stracił od poniedziałku ponad 12 procent. To największy pięciodniowy spadek od kryzysu finansowego w 2008 roku. “Oznaczało to wyparowanie ponad sześciu bilionów dolarów z rynku akcji” – zaznaczył Bloomberg. S&P 500 podczas czwartkowej sesji spadł o 1200 punktów, co było największym jednodniowym jego spadkiem w historii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.