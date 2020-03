Koronawirusa zwalczy… tytoń? Innowacyjna szczepionka trafiła do fazy testów. Na świecie zakażonych koronawirusem jest już ponad 220 tysięcy osób. Podczas gdy rządy wielu państw stają na głowie, by zatrzymać epidemię oraz zminimalizować jej skutki ekonomiczne i społeczne, badacze z różnych stron świata pracują nad opracowaniem szczepionek. Przykład jednej z nich pokazuje, że ludzkość mogą poratować… liście tytoniu. Takie wieści napływają z kanadyjskiej firmy biotechnologicznej Medicago, której szczepionka na chorobę COVID-19 znajduje się już w fazie testów. W ciągu 20 dni od otrzymania genetycznej sekwencji SARS-CoV-2 naukowcom pracującym dla przedsiębiorstwa z siedzibą w Quebec udało się wyizolować wirusopodobną cząstkę COVID-19 (VLP).



Dysponując materiałem biologicznym o zachowanej strukturze i rozmiarach wirusa, ale bez niebezpiecznych dla niego elementów, zespół z Medicago przystąpił do fazy hodowania przeciwciał. Wirusopodobne cząstki nie wszczepił jednak – tak jak większość producentów szczepionek – w kurze jaja, lecz w rośliny tytoniu z rodziny Nicotiana benthamiana.

