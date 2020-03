Koronawirusowa kampania Andrzeja Dudy. Co zrobią inni kandydaci? W najnowszym wydaniu “Newsweeka” Aleksandra Pawlicka pisze o koronawirusowej kampanii Andrzeja Dudy. Kandydat PiS na prezydenta, po tym jak dosypał niemal 2 mld zł TVP z budżetu państwa, zgarnia lwią część czasu antenowego umacniając swoją pozycję na poczuciu zagrożenia. Co zrobią kandydaci opozycji? Pawlicka przypomina, że zanim w Polsce pojawił się koronawirus, kampania Andrzeja Dudy była oceniana fatalnie, a kandydat PiS popełniał błąd za błędem. To się jednak zmieniło, gdy epidemia COVID-19 dotarła do Polski. Pisowska TVP, której Duda swoim podpisem ofiarował prawie 2 mld zł z budżetu państwa, eksponuje go kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż kandydatów opozycji na prezydenta. Duda zaś, przebrany w kolory khaki, robi kampanię wyborczą na zagrożeniu związanym ze śmiertelną chorobą. Z jednej strony apeluje, by zostać w domu, by ocalić życie najsłabiej odpornych, z drugiej sam bez oporów jeździ po kraju, by pojawiać się w blasku fleszy. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

