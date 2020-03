Kościół katolicki największą organizacją charytatywną na świecie Żadna organizacja na świecie nie wykonuje większej pracy w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i zwalczania ubóstwa niż Kościół katolicki – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Georgetown University w USA. Pracą społeczną zajmują się najczęściej zakony, diecezje i wspólnoty. Działalność Kościoła na tym polu stale się rozwija. Według statystyk Kościół prowadzi ponad 150 tys. szkół, w których uczą się 54 mln osób na całym świecie. Prowadzi też ponad 70 tys. przedszkoli. Katolicka edukacja rozwija się bardzo sprawnie od lat 70. ubiegłego wieku. Tylko liczba uczniów uczęszczających do szkół średnich prowadzonych przez Kościół wzrosła z prawie 8 mln w latach 70. do 20 mln obecnie. Szczególny rozwój nastąpił w Afryce, gdzie od lat 80. liczba uczniów wzrosła czterokrotnie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.