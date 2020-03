Kościół nie zrobił nic w sprawie pedofilii ks. Jankowskiego Jak dowiedziała się WP, mecenas Katarzyna Warecka złożyła w poniedziałek, 2 marca, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, pozew w imieniu swojej klientki Barbary Borowieckiej przeciwko Kurii Gdańskiej. Borowiecka, domniemana ofiara ks. Jankowskiego w czasie, gdy była dziewczynką, żąda teraz od Kościoła przeprosin i pół miliona złotych zadośćuczynienia. Przypomnijmy, że Barbara Borowiecka jest bohaterką reportażu Bożeny Aksamit. Opowiedziała ona reporterce, że w latach 1967-70 była jako 10-12-letnie dziecko molestowana seksualnie przez księdza Henryka Jankowskiego, ówczesnego wikarego kościoła św. Barbary w Gdańsku. Adwokat Katarzyna Warecka: – Powódka żąda przede wszystkim przeprosin ze strony kurii z jednej strony za to, że padła ofiarą ks. Jankowskiego, a z drugiej – za to, jak została potraktowana przez Kościół po ujawnieniu sprawy. Zgodnie z zaleceniami papieża Franciszka, dla dobra Kościoła władze kościelne winny wyjaśnić każdy przypadek pedofilii, bez względu na to, czy sprawca żyje. A moja klientka spotkała się ze strony kurii gdańskiej tylko z milczeniem i obstrukcją. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

