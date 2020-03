Krzysztof Penderecki nie żyje Wybitny kompozytor Krzysztof Penderecki zmarł w niedzielę w Krakowie. Miał 86 lat. O śmierci kompozytora poinformowało w niedzielę Radio Kraków powołując się na rodzinę artysty oraz PAP – powołując się na Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena. Informację potwierdził w rozmowie z TVN24 dyrektor tego stowarzyszenia Andrzej Giza. Penderecki był dwukrotnie badany na obecność koronawirusa. Oba testy dały wynik negatywny – dowiedziała się TVN24 od rodziny artysty. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

