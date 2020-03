Ksiądz miał wypytywać 9-latki o “problemy seksualne” – Zrobił mojej córce podwójną krzywdę – za wcześnie wprowadził w seksualność i osłabił miłość do ojca – twierdzi mieszkanka Gorlic. Kobieta jest jedną z osób, które oskarżają emerytowanego księdza Andrzeja M. o molestowanie dzieci. – A dalibyście już mu spokój, to emerytowany ksiądz, starszy człowiek. Było, przeszło, minęło. Tam żadnej krzywdy nikomu nie robił, tyle że słownie – powiedziała w rozmowie z “Gazetą Wyborczą” emerytka z Gorlic. Chodzi o emerytowanego proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli ks. Andrzeja M. Duchowny miał wypytywać dzieci podczas spowiedzi o ich rzekome grzechy. Sugerował im, że lubią być molestowane przez własnego ojca. – Zrobił mojej córce podwójną krzywdę – za wcześnie wprowadził w seksualność i osłabił miłość do taty – twierdzi mieszkanka Gorlic, która w rozmowie z dziennikarzem gazety opisała jedną z takich historii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

