Ksiądz miał znęcać się nad uczniami. Nowe fakty w sprawie duchownego. Trwa śledztwo w sprawie księdza Dariusza R., którego prokuratura oskarża o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad 12-letnim uczniem szkoły podstawowej w powiecie parczewskim. Śledczy twierdzą, że ofiar duchownego mogło być więcej. Postępowanie przeciwko Dariuszowi R. rozpoczęło się w 2019 roku. Kapłanowi postawiono wówczas zarzuty dotyczące znęcania się nad jednym z uczniów szkoły podstawowej znajdującej się niedaleko Parczewa (woj. lubelskie). 12-latek miał należeć do klasy, w której 46-letni ksiądz wykładał lekcje religii. Według ustaleń prokuratury chłopiec był bity i obrażany podczas zajęć. Dramat dziecka zauważyli rodzice, którzy zwrócili uwagę na zmianę w jego zachowaniu. 12-latek bał się chodzić do szkoły i bladł, gdy słyszał o lekcji religii.

