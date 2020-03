Ksiądz poprowadził drogę krzyżową ulicami Zielonki Proboszcz parafii w Zielonce postanowił zorganizować w piątek drogę krzyżową, która przeszła ulicami miasta. Duchowny za nic miał obowiązujące w kraju zakazy dotyczące szalejącej pandemii koronawirusa. Jak się okazało, sprawa księdza może trafić do sądu. Procesja ruszyła w piątek o godz. 18 sprzed kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce. W pochodzie udział wzięli księża, ministranci oraz wierni. Mieszkańcy, którzy zostali na czas kwarantanny w domach, nagrywali drogę krzyżową z okien oraz balkonów. Według ustaleń “Super Expressu” osobie odpowiedzialnej za zorganizowanie procesji grozi kara w postaci pouczenia, mandatu do 500 zł lub sprawy w sądzie, który może wymierzyć duchownemu karę nawet 30 tys. zł. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

