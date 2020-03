Księża złamali prawo podczas epidemii koronawirusa? Niezachowanie odpowiednich odległości między wiernymi, komunia rozdawana do ust i przekazywanie sobie znaku pokoju poprzez uściśnięcie dłoni – te błędy popełnione podczas podczas mszy transmitowanej przez Telewizję Polską wymieniają internauci. Są oburzeni takim lekceważeniem zagrożenia, jakim jest możliwość zakażenia koronawirusem. “Włączyłam Mszę Świętą na TVP POLONIA i przeżyłam szok, nie dość, że nie zostały zachowane odległości między wiernymi to Komunia Święta została rozdana tradycyjnie. Mimo szczerych chęci nie mogłam się skupić” – tak brzmi jeden z wpisów na Facebooku. Inny z internautów zauważył, że podczas mszy w Pratulinie w kościele znajdowało się więcej niż 50 osób, a to jest niezgodne z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

