Kupno nieruchomości: Stress test Z cyklu: Domowe ciekawostki Wprowadzony ponad dwa lata temu tzw. „stress test” bardzo ogranicza możliwości zakupu nieruchomości przez wielu potencjalnych klientów. Obecna sytuacja na rynku już spowodowała, że większość banków obniża stopy procentowe. W Stanach właśnie zapowiedziano dalsze obniżenie stóp procentowych, w celu powstrzymania negatywnego wpływu koronowirusa na całą gospodarkę. Teraz na pewno Centralny Bank Kanady obniży również stopę procentową (już to zrobił – przyp. red.). Na pewno jest to dobry symptom dla całego rynku nieruchomości, bo spowoduje większy ruch oraz dalsze podwyższenie cen. Obecnie obowiazujące warunki tzw. stress testu bardzo ograniczają możliwości kupna jakiejkolwiek nieruchomości przez wybajmujących. Stress test bowiem powoduje, że banki kwalifikujące potencjalnych nabywców mają obowiązek kwalifikowania na podstawie wymyślonej, a nie realnej stopy procentowej. Jest to stopa o dwa procent wyższa od oficjalnie ogłaszanej, czyli tzw. „posted rate”. A więc poluzowanie warunków tzw. stress testu spowodowałoby zwiększenie aktywności potencjalnych kupujących, co z kolei przełoży się na dalszy wzrost cen. Jeśli stopa spadłaby do okolo trzech procent, wtedy stopa obowiazująca dla większości klientów wyniosłaby około 4,5 procent dla pożyczki zamkniętej na 5 lat. Lecz na razie, Bank Centralny próbuje ograniczyć, a nie stymulować aktywność na rynku. Jest to wyraźna próba spowolnienia całego rynku, tymczasem powinno być odwrotnie, bo kanadyjski rynek jest już w słabnącej sytuacji. Już obecnie wielu klientów nie może pozwolić sobie na szukanie innego pożyczkodawcy w momencie odnawiania oraz zmiany warunków pożyczki: większość pozostaje z tym samym bankiem, nawet godząc się na wyższe oprocentowanie, bo inny bank po prostu nie mógłby ich zaaprobować wedlug nowych reguł. Obecnie ponad osiem milionów Kanadyjczyków posiada pożyczkę hipoteczną. Z tego 75 procent zaciągniętych jest w większych bankach. A więc tylko mniejsza ilość pożyczek mogła być przejęta przez mniejszych pożyczkodawców, w tym prywatnych. Okazuje się, że prawie czternaście procent pożyczek jest udzielanych przez unie kredytowe, jak np. naszą polską „kredytówkę” św.Stanisława-św.Kazimierza. Zgodnie z zaleceniami, większość tych unii kredytowych stosuje również warunki tego stress testu, choć zgodnie z prawem, nie są zobowiązane do tego, lecz zarządy tych instytucji wolą się do nich stosować. Dalsza część rynku finansowgo, bo około sześć procent, przejęta została przez firmy związane z finansowaniem pożyczek, inwestorów, natomiast tylko około jednego procenta należy do inwestorów/pożyczkodawców prywatnych. Jednak rynek dla inwestorów prywatnych ciągle się zwiększa, według danych okolo 10 procent rocznie. Jest to prawdopodobnie wynikiem tak drastycznych warunków obecnego stress testu, bo powoduje poszukiwanie innych źródeł finansowania przez osoby niespełniające wszystkich warunków. Pożyczkodawcy prywatni w wielu wypadkach obniżyli swoje stopy procentowe właśnie w celu zwiększenia konkurencji dla pożyczkodawców wymagających ubezpieczenia pożyczek (co zwiększało koszty pożyczki). Ponadto, powinno zostać rozpatrzone ponowne wprowadzenie amortyzacji 30-letniej na pożyczki, co obniży spłaty miesięczne. Jeśli chodzi o tzw. „pre-approval”, wszystkich naszych klientów kontaktujemy ze sprawdzonymi brokerami, wtedy zakup jest pewny! Dlatego proszę o kontakt bezpośredni: wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. W trakcie pisania tego artykułu nadeszła wiadomość, że Bank Centralny w Kanadzie obniżył stopy procentowe aż o pół procent! Spowodowane jest to właśnie sytuacją z koronawirusem, w obawie przed nadciagającym z tego powodu kryzysem finansowym. Mamy szczerą nadzieję, że ten ruch spowoduje ożywienie rynku finansowego; sytuacja ta na pewno spowoduje obniżenie stóp procentowych przez wszystkie banki kanadyjskie. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole "co dwie głowy to nie jedna", a korzystając z naszej strony internetowej „house4us.ca" macie Państwo bardzo ułatwiony dostęp nie tylko do naszej oferty, lecz również do całego systemu poszukiwań nieruchomości do sprzedaży, z mapą, cenami, wszystkimi niezbędnymi informacjami: prosimy z nich korzystać, jest to usługa zupełnie bezpłatna! Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage

