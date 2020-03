Kurski terroryzuje Dudę. Prezes TVP używa argumentu poniżej pasa. Jacek Kurski spotkał się z pracownikami Telewizji Polskiej. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, nie było jednak mowy – jak pierwotnie spekulowano – o grupowych zwolnieniach. Okazało się zaś, że pracownicy TVP apelują do Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy, która może pomóc telewizji publicznej. Ta ma przyznać mediom państwowym aż 1,95 mld zł. “Nastąpi utrata płynności finansowej. Bez niej grozi nam niewypłacalność, zwolnienia, protesty” – twierdzą pracownicy “jedynki”. “Wpływy z abonamentu są zatrważająco niskie, co zagraża funkcjonowaniu mediów publicznych” – zauważa “Solidarność”. Z kolei byłego prezesa Telewizji Polskiej, Juliusza Bruna, nazywa “jednym z najgorszych w historii”. Jarosław Najmoła, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Telewizji Polskiej, nie ma złudzeń: jeśli prezydent zawetuje ustawę, TVP czekają masowe zwolnienia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

