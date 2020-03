Kurski wyleciał, Duda podpisał miliardy dla TVP Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o 2 mld dla mediów narodowych. Uzasadnił to troską o “byt rodzin pracowników telewizji” i funkcjonowanie ośrodków regionalnych. W zamian za podpis Duda zażądał głowy prezesa TVP Jacka Kurskiego – i po ostrej walce na śmierć i życie głowa Kurskiego spadła Jeszcze kilka dni temu takiego rozwoju zdarzeń mało kto się spodziewał. W OKO.press rozważaliśmy konsekwencje polityczne trzech scenariuszy: podpisu prezydenta Dudy, weta i wysłania ustawy o 2 miliardach dla mediów narodowych do podporządkowanego obozowi władzy Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Nasze przewidywania opierały się na założeniu względnej zgody w obozie PiS. Tymczasem piątek 6 marca 2020 był dniem krwawej walki frakcyjnej w drużynie Jarosława Kaczyńskiego. Tak spektakularnej, że nawet najbardziej podejrzliwi komentatorzy muszą przyznać: prawdopodobieństwo, że był to konflikt pozorowany jest bardzo małe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

