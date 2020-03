Ładna pogoda skusiła wielu. “Zaprzeczamy zaleceniom, które w tej chwili obowiązują”. Ulice puste, ale parki pełne – ładna pogoda w ostatnich dniach skusiła wielu Polaków do wyjścia z domu. – Właściwie zaprzeczamy tym zaleceniom, które w tej chwili obowiązują – komentuje doktor Paweł Grzesiowski, prezes zarządu fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Jedni wybrali się na rolki, inni ze znajomymi zorganizowali ognisko. Tak, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. – Widziałem grupki wielu młodych ludzi, którzy się spotykają, rozmawiają – mówi Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Centra miast są puste. Jednak nie wszyscy zdecydowali się na pozostanie w domach. Inni wybrali się na przykład na spacer do lasu. Gorzej, jeżeli w jedno miejsce wybierają się tłumy. – Na terenie parkingów naszych, które są usytuowane na przełęczy Tąpadła, było w granicach pięćset, sześćset samochodów – opowiada Artur Kowalski ze straży leśnej Nadleśnictwa Miękinia. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.