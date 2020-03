Lechia i Cracovia już w półfinale Pucharu Polski W środowy wieczór Lechia pokonała w Gdańsku Piasta Gliwice 2:1 w meczu ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski. Wcześniej do najlepszej czwórki rozgrywek awansowała Cracovia. Kolejnych półfinalistów poznamy w przyszłym tygodniu. Lechia już po raz czwarty w tym sezonie pokonała Piasta. Po wygranych w meczach o Superpuchar i dwóch ligowych, środowe zwycięstwo sprawiło, że biało-zielonym brakuje tylko dwóch kroków, by obronić Puchar Polski. Trener gości Waldemar Fornalik wystawił inną jedenastkę niż w ostatniej potyczce w ekstraklasie z Legią Warszawa (2:1). Szkoleniowiec Lechii Piotr Stokowiec też dokonał roszad, ale najważniejsi piłkarze pojawili się na boisku od pierwszej minuty. Mimo braku kibiców gospodarze rozpoczęli ze sporym animuszem i raz po raz przedostawali się na przedpole bramki strzeżonej przez Jakuba Szmatułę. W ciągu początkowych 20 minut oddali osiem strzałów, m.in. bliski szczęścia był po uderzeniu głową Michał Nalepa. W 36. minucie po raz pierwszy groźniej zaatakowali mistrzowie Polski, a piłkę po strzale Portugalczyka Tiago Alvesa na raty łapał Zlatan Alomerovic. Chwilę później piłkarze gospodarzy wyrzucili ręce do góry w geście radości, gdyż do siatki trafił Filip Mladenovic, ale po konsultacji z arbitrem VAR sędzia Krzysztof Jakubik gola nie uznał, gdyż podający Serbowi Jaroslav Mihalik był na spalonym. Słowacki skrzydłowy był wyróżniającą się postacią spotkania i jego akcje prawą stroną boiska często kończyły się groźnymi sytuacjami pod bramką gości. Tak też było w 57. minucie, kiedy zagranie Mihalika na gola zamienił Portugalczyk Ze Gomes. Siedem minut później było już 2:0, a gola technicznym strzałem zza pola karnego zdobył inny z Portugalczyków, najlepszy snajper Lechii Flavio Paixao. W końcówce przycisnął, co naturalne, Piast, ale efektem tego było tylko trafienie z bliska pozyskanego niedawno Węgra Kristophera Vidy. W 89. minucie po rzucie wolnym w dogodnej sytuacji znalazł się Patryk Tuszyński, ale źle trafił piłkę głową. Lechia w gronie półfinalistów PP dołączyła do Cracovii. która dzień wcześniej pokonała po dogrywce GKS Tychy 2:1. Goście przyjechali na pucharowe spotkanie po serii czterech porażek w ekstraklasie. Dla Cracovii rywalizacja o Puchar Polski jest tak samo ważna, jak ligowe punkty. “Pasy” jeszcze nigdy w historii klubu nie sięgnęły po to trofeum, a awans do półfinału po raz ostatni wywalczyły w 2007 roku. Dla pierwszoligowego GKS mecz miał być świętem dla klubu, bo tyszanie zagrali w ćwierćfinale PP po raz pierwszy od 43 lat. Samorząd miasta został sponsorem meczu za 220 tysięcy złotych, jednak te plany musiały zostać weryfikowane przez epidemię koronawirusa. W jej efekcie spotkanie zostało zamknięte dla kibiców, którzy wcześniej kupili ok. 1500 biletów. Drużynę gospodarzy poprowadził Ryszard Komornicki, który w niedzielę został ich tymczasowym trenerem, zastępując na tym stanowisku innego byłego reprezentanta Polski Ryszarda Tarasiewicza. Ten ostatni stracił pracę po sobotniej wyjazdowej porażce ligowej z Chrobrym Głogów 1:5. Wtorkowy mecz przypominał atmosferą sparing. W ciszy na stadionie było słychać okrzyki zawodników i trenerów. W pierwszej połowie lepszą okazję do zdobycia gola mieli tyszanie – w 19. minucie głowa z bliska strzelił Szymon Lewicki, jednak krakowski bramkarz zdołał odbić piłkę. Ta sytuacja jakby pobudziła podopiecznych trenera Probierza. Ruszyli do przodu, po kilku dośrodkowaniach w polu karnym rywali było gorąco. Strzał Michała Helika w 41. minucie był co prawda celny, ale zbyt lekki, by sprawić kłopot Konradowi Jałosze. Drugą połowę krakowianie zaczęli ofensywnie, co szybko przełożyło się na zmianę wyniku. W 52. minucie Mateusz Wdowiak strzałem pod poprzeczkę wyprowadził gości na prowadzenie. Goście wyraźnie chcieli przesądzić losy meczu zdobyciem kolejnych goli. Blisko był w 64. min. Helik, który trafił w słupek. Gospodarze długo nie potrafili zagrozić bramce rywali, ale tuż przed końcem podstawowego czasu gry jeden z rezerwowych – Wojciech Szumilas – doprowadził do wyrównania i dogrywki. Ten sam zawodnik mógł w 102. minucie wyprowadzić tyszan na prowadzenie, tym razem trafił z 16 metrów w poprzeczkę. W tym samym miejscu bramki krakowian wylądowała piłka po główce Mateusza Piątkowskiego, potem na linii bramkowej zaasekurował bramkarza “Pasów” Sylwester Lusiusz. Krakowianie mieli jedną okazję bramkową i to im wystarczyło. Pelle van Amersfoort zgubił w polu karnym obrońców GKS i pokonał bramkarza gospodarzy, rozstrzygając losy rywalizacji na pięć minut przed zakończeniem dogrywki. Ćwierćfinały piłkarskiego Pucharu Polski: wtorek, 10 marca GKS Tychy – Cracovia 1:2 po dogr. (1:1, 0:0) środa, 11 marca Lechia Gdańsk – Piast Gliwice 2:1 (0:0) Dwóch kolejnych wyłonią w przyszłym tygodniu spotkania Stali Mielec z Lechem Poznań i Miedzi Legnica z Legią Warszawa. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.