Legia po pokonaniu Cracovii zostawia rywali w tyle W 24. kolejce spotkań przewagę nad wszystkimi rywalami powiększył lider. Znów w Białymstoku nie wygrał Lech, nadal słabo radzi sobie Pogoń, zwycięską serię przerwała Wisła, Górnik oddalił się od strefy spadkowej, a w Derbach Dolnego Śląska zdecydowanie triumfowało Zagłębie. Na początek 24. kolejki Ekstraklasy ekipa Rakowa Częstochowa zagrała w Bełchatowie z aspirującym do gry w pucharach Piastem Gliwice, którego pokonała 2:0 wskakując na moment do górnej ósemki. W drugim piątkowym spotkaniu będąca w kryzysie Jagiellonia Białystok zremisowała z Lechem Poznań 1:1, który nie wygrał na Podlasiu od 7 lat. Sobotnie zmagania rozpoczęła potyczka będącej na fali Wisły Kraków z Wisłą Płock. Mimo dwukrotnego prowadzenia „Białej Gwiazdy” przy Reymonta padł remis 2:2, który został wyszarpany przez „Nafciarzy” w 95 minucie gry. Następnie walczący o uniknięcie degradacji Górnik Zabrze zmierzył się z niemrawą na starcie wiosny Pogonią Szczecin. Niespodzianki nie było, gospodarze pewnie wygrali 3:1 i oddalili się od strefy spadkowej. Na koniec dnia w hicie weekendu pierwsza warszawska Legia pokonała przy Łazienkowskiej drugą Cracovię 2:1 dzięki czemu tylko umocniła się na fotelu lidera. Emocji nie brakowało także w niedzielę. Wtedy strzelająca mało goli Korona Kielce uległa u siebie Lechii Gdańsk 1:2 tracąc decydującego gola w 89 minucie. Później w pojedynku klubów ze strefy spadkowej Arka Gdynia zremisowała z ŁKS-em Łódź 1:1, który wyrównał w doliczonym czasie gry, a na koniec weekendu w Derbach Dolnego Śląska słabe na starcie 2020 roku Zagłębie Lubin przełamało się w konfrontacji ze Śląskiem Wrocław triumfując aż 3:0. Wyniki 24. kolejki PKO Ekstraklasy 2019/2020: Piątek, 28 lutego Raków Częstochowa – Piast Gliwice 2:0 (1:0) Sobota, 29 lutego Wisła Kraków – Wisła Płock 2:2 (1:1)

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin 3:1 (2:0)

Legia Warszawa – Cracovia Kraków 2:1 (2:0) Niedziela, 1 lutego Korona Kielce – Lechia Gdańsk 1:2 (0:1)

Arka Gdynia – ŁKS Łódź 1:1 (0:0)

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław 3:0 (0:0)

